In sconto il decoder multifunzione più venduto su Amazon

Fra i tanti decoder DVB-T2 in vendita sulla piattaforma e-commerce per eccellenza, oggi vale la pena segnalare il modello del marchio Leelbox proposto con uno sconto interessante su Amazon. Per quale motivo? Semplice: è il più venduto della categoria sullo store, già promosso dalle centinaia di recensioni lasciate da chi lo ha acquistato. Tra i punti di forza citiamo la sua natura multifunzione.

Decoder TV: il più venduto su Amazon è in sconto

Non si limita a sintonizzare il televisore sui canali del nuovo digitale terrestre (compatibilità garantita per HEVC Main 10, H.265, MPEG-4 e tutti gli standard più recenti), ma all’occorrenza può trasformarsi in un lettore multimediale per riprodurre video, audio e immagini semplicemente inserendo una chiavetta o un disco fisso esterno nella porta USB. Allo stesso modo, diventa un registratore per salvare i tuoi programmi preferiti e vederli successivamente in tutta tranquillità, quando vuoi. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Volendo, con un adattatore WiFi (non incluso) è possibile accedere a YouTube per lo streaming dei filmati. Infine, come si legge nella descrizione completa, sono in dotazione il telecomando universale 2-in-1 e il cavo HDMI necessario per il collegamento in alta definizione (supporto al Full HD).

La promozione di oggi consente di acquistarlo al prezzo finale di soli 25,49 euro. Disponibile immediatamente e con spedizione gratuita per gli abbonati Prime, il decoder DVB-T2 di Leelbox (il più venduto della categoria su Amazon) può essere tuo in questo momento approfittando dello sconto: se lo compri subito, domani sarà a casa tua e connesso al tuo televisore.

È l’occasione giusta per farsi trovare pronti all’appuntamento ormai imminente con il nuovo digitale terrestre che entro i prossimi mesi diventerà standard in tutta Italia. Non serve cambiare televisore, basta una spesa di pochi euro per continuare a ricevere tutti i canali e tutti i programmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.