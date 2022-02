Ben 110 euro di sconto per l'Acer Chromebook 314. Che BOMBA!

La migliore alternativa ai tradizionali computer Windows sono senza dubbio i Chromebook, soprattutto grazie al costo estremamente contenuto. In particolare, però, oggi puoi trovare l’Acer C314 ad un prezzo semplicemente incredibile: solo 269 euro su Amazon con uno sconto di ben 110 euro.

Acer Chromebook 314: caratteristiche tecniche

Le soluzioni con Chrome OS presentano diversi vantaggi per studenti e professionisti, oltre al prezzo piuttosto conveniente. Si tratta di uno dei sistemi operativi più sicuri, grazie anche agli aggiornamenti automatici. Inoltre, è decisamente reattivo e leggero consentendo di svolgere le proprie attività con la massima efficienza. L’Acer in questione offre un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e una tastiera full-size con layout completamente in italiano. Piuttosto generoso il touchpad che consente di gestire in maniera precisa e confortevole il puntatore. Lo chassis è realizzato completamente in metallo, per un computer più piccolo di un foglio A4 e un peso che si ferma a soli 1,5 chili. A muovere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz, supportato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione.

Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma più che sufficiente per offrire un sistema fluido e reattivo. Permette, infatti, di gestire efficacemente l’intero pacchetto Office, a cui si aggiungono le app Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni Google per lavorare simultaneamente con più persone allo stesso file. Anche la connettività è piuttosto sorprendente. Le porte USB Type-A sono 2 e entrambe con specifica USB 3.0. A queste si affiancano due porte USB Type-C di cui una full-function. Quest’ultima consente di collegare un pratico HUB USB-C per espandere la connettività e ricaricare il dispositivo contemporaneamente. Completa la dotazione un’ottima batteria capace di garantire fino a 12 ore di autonomia, sufficiente a coprire l’intera giornata lavorativa o di studio.

Grazie allo sconto del 29%, l’Acer Chromebook 314 è disponibile su Amazon a soli 269 euro per un risparmio di ben 110 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.