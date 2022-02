Il bundle per aggiungere Wi-Fi e Bluetooth al PC a meno di 30 euro

Vuoi aggiungere le connessioni wireless al tuo desktop o migliorare le prestazioni del chip integrato del tuo laptop? Allora l’offerta sul bundle di TP-Link è la soluzione per te, un pacchetto che include due dongle ad alte prestazioni per rete Wi-Fi e Bluetooth ad un prezzo incredibilmente basso: solo 27 euro su Amazon.

Bundle wireless TP-Link: caratteristiche tecniche

Per la connessione di rete Wi-Fi, il pacchetto include un dongle USB TP-Link T3U dual band capace di offrire una velocità combinata di ben 1300Mbps. Questo lo rende, naturalmente, perfettamente compatibile con le connessioni Fibra di qualsiasi operatore. Sfrutta un connettore USB 3.0 indispensabile per fruire delle massime prestazioni offerte dal dispositivo. Si tratta di un accessorio plug and play che non richiede installazioni driver o software di terze parti. La compatibilità, inoltre, si estende alla maggior parte dei sistemi operativi desktop come Windows, Mac OS o Linux. Ottimo il supporto alla tecnologia MU-MIMO che migliora sensibilmente le capacità di connessione per una velocità maggiore e una latenza ridotta. Ovviamente non manca il supporto al protocollo WPA2 per la crittografia che protegge da eventuali intrusioni.

Per quanto riguarda il Bluetooth, invece, TP-Link offre una soluzione estremamente compatta, l’UB400. In questo caso, infatti, il dongle sfrutta un design nano che consente di lasciarlo collegato senza che rappresenti un impedimento per riporre il laptop nella borsa o nello zaino. Si tratta, infatti, di un modulo a ridotto consumo energetico (BLE) che ottimizza le performance riducendo al minimo l’impatto sulla batteria del computer. Si tratta di una soluzione decisamente pratica per collegare periferiche esterne come mouse e tastiere impegnando un’unica porta USB. Il raggio di 10 metri, inoltre, lo rende una pratica soluzione per ascoltare la tua musica preferita attraverso il collegamento di cuffie o altoparlanti.

Grazie ad uno sconto del 12%, il bundle con il TP-Link T3U e UB400 è disponibile su Amazon a soli 26,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.