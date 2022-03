Portatile CHUWI al prezzo minimo storico

Adatto alla produttività di base così come a studio, navigazione e intrattenimento multimediale, CHUWI HeroBook Pro unisce un buon comparto hardware a un design che non lascia alcun dettaglio al caso. Oggi il portatile da 14,1 pollici (con risoluzione Full HD, 1920×1080 pixel) è acquistabile al prezzo minimo storico su Amazon approfittando di un forte sconto.

CHUWI HeroBook Pro in offerta lampo: approfittane ora

Diamo uno sguardo a quelle che sono le caratteristiche e le specifiche tecniche del laptop, per meglio capire di cosa è capace. Sotto il telaio sottile ed elegante trovano posto un processore Intel Gemini Lake N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 256 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività, webcam con doppio microfono, altoparlanti stereo, uscita video, porte USB 2.0 e 3.0, lettore microSD e batteria da 38 Whr per un’ottima autonomia. Sia la tastiera full size sia il touchpad di grandi dimensioni (5,75 pollici) che la accompagna sono progettati per semplificare la stesura dei testi e l’interazione con le app. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Come riportato nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti e di tutte le patch di sicurezza. È dunque assicurato l’accesso a tutte le nuove funzionalità della piattaforma e una totale protezione dei dati.

In questo momento può essere tuo al prezzo di soli 294,38 euro invece di 359,00 euro come da listino. Gli interessati non perdano tempo: come scritto, si tratta di un’offerta lampo e in quanto tale proposta da Amazon solo per poche ore nonché fino all’esaurimento delle unità in promozione. È il prezzo minimo storico per CHUWI HeroBook Pro, una vera occasione per chi sta cercando un laptop economico da impiegare ogni giorno, a casa, in ufficio o in mobilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.