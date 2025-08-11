 eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu

eBay sta regalando le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu: le buonissime che tutti i palati amano alla follia ad ogni sorso.
eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu
Tecnologia Casa e Domotica
eBay sta regalando le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu: le buonissime che tutti i palati amano alla follia ad ogni sorso.

Ogni sorso è amore allo stato puro con le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu. La perfetta combinazione di Arabica e Robusta, in un’unione magistrale tra dolcezza e acidità, rende questo espresso una vera piacevole scoperta. Dai piacere al tuo palato acquistandole oggi stesso! Il colosso dello shopping online eBay le sta regalando. Ordina ora 150 cialde a soli 31,90 euro, invece di 37,67 euro.

Scegli ora le Cialde Borbone Miscela Blu

Scegliere questa soluzione ti permette di avere a tua disposizione ogni giorno un espresso napoletano come tradizione vuole, cremoso e piacevolmente vellutato come al bar. Anzi, sarà meglio del bar. La quantità di chicchi macinati per ogni cialda garantisce lo stesso risultato a erogazione, senza margini di errore. Insomma, un caffè sempre perfetto.

La consegna gratuita inclusa ti farà risparmiare anche sui costi di spedizione. Il fatto che tu stia acquistando le Cialde Borbone Miscela Blu su eBay ti permette anche di accedere al Tasso Zero di PayPal o Klarna, applicabile su tutti gli ordini con importo pari o superiore a 30 euro.

Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu: indispensabili a casa e in ufficio

Le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu sono la soluzione perfetta sia a casa che in ufficio. Infatti, grazie al confezionamento singolo, sarai solo tu a toccare la cialda e quindi ti assicuri il massimo dell’igiene. Acquistale adesso a soli 31,90 euro per 150 cialde su eBay. L’offerta sta andando a ruba quindi devi essere veloce se vuoi approfittarne.

Grazie al packaging ottieni cialde sempre fragranti, in grado di inebriarti del profumo meraviglioso del buon chicco tostato. Inoltre, essendo 100% compostabili, non fanno nemmeno male all’ambiente né alla salute. Eroga un espresso sempre buono e sano per te, la tua famiglia, i tuoi amici e i colleghi al lavoro.

150 Cialde in Carta Caffè Borbone ESE 38 mm Miscela Blu Filtrocarta gratis

Scegli ora le Cialde Borbone Miscela Blu

Compatibili con tutte le macchine ESE 44mm hanno scarto zero. Ordina adesso 150 cialde a soli 31,90 euro! 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto

Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto
SONOFF ZBMINIR2 al MINIMO storico: l'affare per la smart home

SONOFF ZBMINIR2 al MINIMO storico: l'affare per la smart home
Roborock Q7 M5 aspira e lava al posto tuo: l'OFFERTA a tempo

Roborock Q7 M5 aspira e lava al posto tuo: l'OFFERTA a tempo
Solo 1,12 euro (-57%) per la lampadina LED di V-TAC

Solo 1,12 euro (-57%) per la lampadina LED di V-TAC
Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto

Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto
SONOFF ZBMINIR2 al MINIMO storico: l'affare per la smart home

SONOFF ZBMINIR2 al MINIMO storico: l'affare per la smart home
Roborock Q7 M5 aspira e lava al posto tuo: l'OFFERTA a tempo

Roborock Q7 M5 aspira e lava al posto tuo: l'OFFERTA a tempo
Solo 1,12 euro (-57%) per la lampadina LED di V-TAC

Solo 1,12 euro (-57%) per la lampadina LED di V-TAC
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 ago 2025
Link copiato negli appunti