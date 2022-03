iPhone 12 mini è al PREZZO MINIMO STORICO

Grande occasione oggi per chi desidera mettere in tasca un telefono della mela morsicata: il modello iPhone 12 mini è proposto su Amazon al prezzo minimo storico. Basato su iOS, potrà contare ancora per molti anni sul supporto ufficiale con ricezione di aggiornamenti e nuove funzionalità.

Occasione del giorno su Amazon: iPhone 12 mini

Come suggerisce il nome, questo melafonino è particolarmente indicato per chi preferisce gli smartphone di piccole dimensioni: integra infatti un display Super Retina XDR da 5,4 pollici piuttosto compatto, ma a risoluzione molto elevata: 2340×1080 pixel. L’ingombro è di soli 131,5×64,2×7,4 millimetri, il peso si attesta a 133 grammi. Nel comparto hardware figura anche il potente processore A14 Bionic realizzato internamente da Apple con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Sul retro trova posto una doppia fotocamera da 12 megapixel con ottiche grandangolari e ultra-grandangolari, capace però anche di uno zoom ottico (per catturare i dettagli di quanto inquadrato anche da lunghe distanze) e di realizzare ritratti con effetto bokeh in modo simile a quanto avviene con reflex e mirrorless. La selfie camera frontale è invece da 12 megapixel con supporto alla tecnologia Face ID per lo sblocco tramite riconoscimento facciale. Come si legge nella scheda del prodotto, il device è inoltre pronto per le reti 5G. Si aggiungono tutti i moduli per la connettività del caso: da WiFi a Bluetooth, passando dal GPS e così via.

Oggi hai la possibilità di acquistare iPhone 12 mini nella versione con 128 GB di memoria interna e nella colorazione Azzurro al prezzo finale di soli 679 euro invece di 769 euro come da listino, approfittando del forte sconto Amazon che lo rende disponibile al prezzo minimo storico. La spedizione è gratuita. Bisogna solo avere un po’ di pazienza: lo store lo indica in spedizione entro 1-2 mesi, ma solitamente in questi casi la consegna avviene molto prima.

