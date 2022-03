POCO M4 Pro in prevendita a partire da 179€

POCO M4 Pro è il nuovo entry-level del brand cinese, presentato pochi giorni fa insieme al fratello maggiore X4 Pro 5G. Il modello 4G di M4 Pro viene venduto in anteprima su AliExpress a partire da 179€, con uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino. Questo prezzo fa riferimento alla versione 6/128 GB, ma lo sconto è valido anche per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, in vendita al prezzo speciale di 229€.

M4 PRO – 179€ Link all’acquisto

POCO M4 Pro – Design e Specifiche tecniche

Presentato a diversi mesi di distanza dalla versione 5G, il nuovo POCO M4 Pro propone un design “a mattonella” molto simile al fratello maggiore X4 Pro, con bordi piatti e squadrati. Anche su questo device c’è il jack da 3.5mm, posizionato di fianco al sensore ad infrarossi.

Sul retro abbiamo un ampio modulo fotografico, che sporge leggermente dalla scocca e ospita un’ottica principale da 64MP, una ultra-grandangolare e un sensore macro.

Niente male il display, si tratta di un Super AMOLED con design punch-hole e risoluzione FullHD+. Il refresh rate del pannello raggiunge i 90Hz, garantendo un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Il cuore pulsante del nuovo M4 Pro è il SoC Mediatek Helio G96,un chip octa-core in grado di offrire prestazioni interessanti senza un eccessivo consumo energetico.

Così come per il modello 5G, questo M4 Pro ha una batteria da 5.000 mAh ed è compatibile con la ricarica ultra-rapida a 33W, utilizzando il caricabatterie incluso in confezione.

Prezzo di lancio e COUPON

In occasione del lancio globale, è possibile acquistare POCO M4 Pro 4G su AliExpress a partire da 179€, in colorazione nera, blu o gialla. La promozione resterà attiva per pochi giorni, dopo i quali lo smartphone tornerà in vendita al prezzo di listino.