POCO X4 Pro 5G in pre-ordine ed e già SUPER SCONTO

Un ottimo smartphone, pronto per il collegamento ai network mobile di ultima generazione e dotato di un comparto imaging di fascia alta: è POCO X4 Pro 5G, appena annunciato e già su Amazon in pre-ordine con un’offerta limitata. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge un coupon promozionale da attivare per scalare altri 20 euro al checkout. Un vero affare per chi è alla ricerca di un nuovo telefono.

POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro sono già in sconto

Queste le sue specifiche tecniche più importanti: display AMOLED da 6,67 pollici con refresh a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel incastonata nello schermo, WiFi, Bluetooth, NFC, 5G, doppi altoparlanti e batteria da 5.000 mAh con ricarica turbo da 67 W. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, la piattaforma software è costituita da MIUI 13 basato su Android.

In questo momento hai la possibilità di acquistare POCO X4 Pro 5G al prezzo finale di soli 299,90 euro invece di 349,99 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare per approfittarne subito è attivare il coupon che si trova nella scheda del prodotto. Lo riceverai a casa con spedizione gratuita al day one del 12 marzo. Gli interessati non devono però perdere tempo, come specificato da Amazon l’offerta è valida fino al 4 marzo 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili .

Già in sconto anche il modello POCO M4 Pro (nell’immagine qui sopra) al prezzo finale di soli 179,90 euro nella versione 6/128 GB (colorazione Power Black) oppure a soli 229,90 euro nell’edizione 8/256 GB (Power Black o Cool Blue). In questo caso il processore è un MediaTek Helio G96 e sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel. Il display è da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento 90 Hz.

