Windows 11 e processore Intel per questo Mini PC a meno di 200 euro

Oggi ti propongo un affare da cogliere al volo per un Mini PC dal rapporto qualità/prezzo semplicemente eccezionale. Sto parlando dello Snunmu GK3 con processore Intel che oggi raggiunge il suo minimo storico, aggiornabile a Windows 11 e disponibile a meno di 200 euro su Amazon. Si tratta tuttavia di un’offerta lampo che si somma ad un coupon su un numero di pezzi limitati. Non posso garantirti, quindi, la disponibilità di entrambe le promozioni in seguito alla pubblicazione.

Mini PC Snunmu GK3: caratteristiche tecniche

Il computer propone uno chassis completamente in metallo con un interessante design che presenta delle generose feritoie per agevolare la fuoriuscita dell’aria. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Naturalmente l’archiviazione di massa può essere estesa sia sostituendo l’SSD M.2 2280 sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Il processore è già presente all’interno dell’elenco di compatibilità Microsoft il che consente di effettuare gratuitamente l’aggiornamento al nuovo Windows 11 non appena disponibile. Si tratta di una configurazione dalle ottime prestazioni per la vita quotidiana e il lavoro d’ufficio. Riesce a gestire in maniera agevole e reattiva il pacchetto Office.

Il GK3 rappresenta un’ottima soluzione anche per l’utilizzo domestico, in alternativa ai più ingombranti desktop. La connettività, infatti, è completa rendendo il computer estremamente versatile. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono tre, di cui due HDMI ed una VGA, capaci di gestire fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce una velocità di trasferimento fino a 1 Gigabit attraverso il cavo ethernet. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie al coupon di 20 euro, che si somma allo sconto del 16%, il Mini PC Snunmu GK3 è disponibile su Amazon a soli 189 euro per un risparmio di oltre 60 euro sul prezzo di listino. Il computer dal rapporto qualità/prezzo più conveniente in assoluto per Windows 11.

