Amazon eero router/extender al prezzo del Black Friday. Che BOMBA!

Smettila di accontentarti del Wi-Fi debole e della velocità scarsa, dato che bastano pochi euro per ottenere il massimo dalla tua connessione wireless. Oggi puoi trovare in offerta l’ottimo Amazon eero router/extender, un router dalle potenzialità davvero incredibili ed estremamente compatto, disponibile a soli 59 euro.

Amazon eero router/extender: caratteristiche tecniche

A caratterizzare la soluzione di Amazon è proprio il design, tra i più compatti della categoria e dall’aspetto discreto che si adatta a qualsiasi ambiente. Naturalmente, nasce come router ed integra nella parte posteriore due porte RJ45 Gigabit LAN con tecnologia auto-sensing. Questo consente di collegare via cavo sia il router al modem principale che due dispositivi via cavo LAN. Naturalmente, è compatibile con qualsiasi modem in commercio e con tutti gli ISP disponibili in Italia. Rappresenta, però, anche una perfetta soluzione come extender della rete Wi-Fi grazie al suo formato ridotto. La copertura raggiunge un raggio di 140m2, ma può essere agevolmente esteso attraverso l’acquisto di ulteriori nodi o router.

Uno delle feature più interessanti di eero, infatti, è la possibilità di generare una vera e propria rete mesh. La configurazione è estremante semplice attraverso l’app dedicata, che in soli 3 passaggi ti consente di ottenere la rete pronta all’uso. Da qui potrai aggiungere gli ulteriori nodi e gestire l’intera infrastruttura direttamente da un’unica applicazione. Ovviamente, trattandosi di un prodotto Amazon, non manca l’integrazione con Alexa che permette di gestire i dispositivi direttamente con la propria voce. Comodi gli aggiornamenti automatici che garantiscono la massima sicurezza da attacchi o intrusioni. Completa la dotazione il parental control, che garantisce la sicurezza dei più piccoli dai pericoli del web. Questo ti consente di gestire orari, durata della navigazione e siti accessibili per ogni dispositivo.

Grazie allo sconto del 25%, l’eero router/extender è disponibile su Amazon a soli 59 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.

