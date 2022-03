Il Samsung Galaxy Chromebook Go: a questo prezzo è un regalo!

Non ostinarti a scegliere tra i soliti computer Windows, ormai esiste un’alternativa dal rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente e sono i Chromebook. Se poi puoi avere il Samsung Galaxy Chromebook Go scontato di oltre 150 euro, la scelta mi sembra piuttosto scontata. Un portatile pensato per lo studio, ma adatto a qualsiasi attività quotidiana, disponibile a soli 244 euro su Amazon.

Computer portatile Samsung Galaxy Chromebook Go: caratteristiche tecniche

Il Galaxy Chromebook Go di Samsung propone un telaio realizzato completamente in metallo che gli conferisce robustezza e leggerezza. Il display da 14 pollici Full HD con bordi ultrasottili consente di mantenere un design decisamente compatto. Questo, unito al peso di soli 1,4 chili, garantisce una portabilità al top della categoria, tra le migliori in assoluto per studenti e professionisti. Interessante, infatti, la cerniera che consente una rotazione di 180 gradi pensata per semplificare la condivisione di documenti e progetti, ad esempio, in caso di presentazioni. La tastiera è una full-size con layout in italiano ed un profilo decisamente basso per il massimo confort di digitazione. Buono anche il touchpad dalle dimensioni decisamente generose che consente una gestione agevole e, soprattutto, precisa del puntatore.

All’interno ospita una CPU Intel Celeron N4500 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz, accompagnata da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione. La leggerezza del sistema operativo insieme all’ottimizzazione garantisce prestazioni davvero interessanti. Il computer è reattivo e veloce e gestisce senza problemi l’intera suite Office di Microsoft. La connettività seppur limitata, offre una porta USB Type-C 3.2 full-funcion a cui è possibile collegare un HUB USB-C per ottenere tutte le porte di cui si potrebbe avere bisogno. In ogni caso non manca una seconda porta USB Type-C, una tradizionale USB Type-A 3.1 e un lettore di schede. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi 6 che il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto di addirittura 39%, il Samsung Galaxy Chromebook Go è disponibile su Amazon a soli 243,90 euro per un risparmio di ben 155 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.