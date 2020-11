Lenovo IdeaCentre 3: PC desktop compatto e potente in super sconto

Oggi Amazon propone un prezzo molto interessante, su un desktop compatto di Lenovo. Come qualcuno potrà immaginare stiamo parlando del Lenovo IdeaCentre 3, uno dei PC più apprezzati della gamma per il suo rapporto qualità/prezzo. In questo caso troviamo un hardware di ottimo livello, difficilmente riscontrabile su prodotti della medesima fascia.

Lenovo IdeaCentre 3: caratteristiche tecniche

Il computer in questione monta un processore AMD Ryzen 5 3500U dotato di 4 core ed 8 thread per una frequenza massima di 3,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 512GB di SSD. Si tratta di una configurazione piuttosto performante, più che sufficiente per il pacchetto Office e per gestire gran parte delle operazioni d’ufficio. Una scelta ideale per chi desidera avere ottime prestazioni per lo smart working o lo studio da casa, ma con un ingombro ridotto rispetto ai tradizionali desktop mid-tower.

Parliamo quindi di un desktop vero e proprio, ma che cerca tutto sommato di contenere le dimensioni. Il case da 7 litri infatti offre un design sottile ed elegante in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Se tuttavia le dimensioni superano quelle dei più discreti mini PC, dalla sua parte il piccolo di casa Lenovo può naturalmente vantare l’espandibilità.

Sia la memoria RAM che quella di archiviazione possono essere espanse, con le più svariate configurazioni a seconda delle nostre esigenze: che si tratta di HHD, SSD SATA, o SSD NVMe non ci saranno problemi di compatibilità. Questo ci permette di effettuare diversi upgrade nel tempo aumentando naturalmente la vita utile del dispositivo.

Dal punto di vista della connettività, il Lenovo IdeaCentre 3 offre un setup davvero abbondante: ben 8 le porte USB, di cui 4 anteriori e 4 posteriori. Presente l’uscita HDMI per il segnale video, oltre ad una RJ45 per la connessione via cavo, un’uscita VGA e due jack separati per cuffie e microfono. Molto comoda la presenza di un lettore di schede direttamente sul pannello frontale. Per quanto riguarda le connessioni wireless invece sono presenti sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth.

Anche la dotazione è completa, con mouse e tastiera USB inclusi direttamente in confezione. L’azienda quindi fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per avere una postazione desktop pronta all’uso una volta fuori dalla scatola. Amazon offre oggi il Lenovo IdeaCentre 3 a soli 499,99 euro, con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.