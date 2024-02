Lenovo IdeaCentre 3: il PC desktop con Intel Core è un AFFARE

Oggi puoi mettere sulla tua scrivania un PC desktop con specifiche tecniche di fascia alta, approfittando dello sconto del 20% proposto da Amazon: si tratta del modello Lenovo IdeaCentre 3 di settima generazione. L’offerta dell’e-commerce lo rende un affare da cogliere al volo. La tastiera e il mouse USB sono inclusi. Vediamo quali sono i suoi principali punti di forza.

Lenovo IdeaCentre 3: le specifiche tecniche del PC desktop

Tra le caratteristiche integrate vale la pena citare il potente processore Intel Core i3-12100 con GPU integrata, adatto a gestire ogni operazione, affiancato da 8 GB di RAM (espandibile fino a 32 GB) e da un’unità SSD da 512 GB per lo storage. Ci sono poi i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, il lettore e masterizzatore DVD (ormai quasi assente su tutti i computer) e una gamma completa di porte per la connettività così da soddisfare ogni esigenza. Tutti i dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ancora, il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per poter ricevere ogni aggiornamento appena rilasciato e tra i punti di forza rientra senza dubbio il design elegante e minimalista del case, come visibile in queste immagini. Al prezzo finale di soli 399 euro, il PC desktop di Lenovo (modello Lenovo IdeaCentre 3 di settima generazione) nella configurazione appena descritta è un grande affare per chi cerca un nuovo computer da mettere sulla scrivania, per il lavoro, lo studio, la navigazione o l’intrattenimento nel tempo libero.

A proporre l'offerta è direttamente Amazon, occupandosi della vendita e della spedizione.

