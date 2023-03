Lenovo IdeaPad 3: display FullHD e AMD Ryzen 3 a soli 419€

Ormai è praticamente impossibile non avere in casa un computer portatile grazie alla loro comodità e alla possibilità di essere portati ovunque per qualsiasi necessità. Se siete alla ricerca di un laptop che vi permetta di compiere efficacemente le attività base senza spendere troppo, non dovreste farvi scappare questa interessante offerta riguardante il Lenovo IdeaPad 3 con processore AMD che su Amazon passa da 549 euro a 419 euro grazie allo sconto del 24%. Il prezzo è uno dei più bassi di sempre per questa specifica versione.

Laptop Lenovo IdeaPad 3: caratteristiche principali

La versione in questione presenta un display da 15.6″ FullHD IPS con risoluzione 1920×1080, luminosità massima di 250 nits e anti-glare. Il processore è un AMD Ryzen 3 5300U con cui potrete ottenere delle buone prestazioni su un notebook sottile e leggero. La memoria di storage è da 256 GB garantita da un SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe espandibili fino a 512 GB per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i vostri documenti di lavoro in velocità e sicurezza. La RAM, invece, è da 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) espandibili fino a 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200.

Per quanto riguarda la scheda grafica integrata, invece, stiamo parlando di una AMD Radeon Graphics mentre il sistema operativo è Windows 10 Home in modalità S con la possibilità di passare a Windows 11. Tra le altre caratteristiche spiccano il riconoscimento facciale con Windows Hello e un peso di appena 1,65 Kg. Acquistate, quindi, immediatamente il vostro nuovo Lenovo ideaPad 3 su Amazon a soli 419 euro invece di 549 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e inoltre non manca la possibilità di acquistarlo a rate tramite Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.