Lenovo IdeaPad 5 da 14" scontato di quasi 95€

Lenovo IdeaPad 5: caratteristiche principali

Il design ricarca le linee tipiche dei notebook Lenovo, eleganza e qualità dei materiali sono al primo posto. La scocca in alluminio ospita una tastiera completa di tasti funzione, ai lati della quale sono presenti due potenti altoparlanti stereo, non manca un ampio touchpad in basso. Le cornici sottili del display lasciano spazio ad un pannello IPS da 14 pollici in risoluzione FullHD 1080P, con una luminosità massima di 300nits.

Questo IdeaPad 5 di Lenovo affida la potenza di calcolo ad un processore AMD Ryzen 5 4500U di ultima generazione, in accoppiata con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su dico SSD M.2. L’elaborazione grafica è affidata ad una GPU integrata AMD Radeon RX Vega 7, abbastanza potente per consentire quasi ogni tipo di lavoro, è possibile anche giocare ai titoli meno esigenti mantenendo un buon frame rate. È scontato segnalare che non si tratta di un PC pensato per il gaming, ma questa configurazione rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo.

