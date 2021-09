Back to School: il laptop Lenovo IdeaPad 5 in FORTE SCONTO

Se stai cercando un laptop per il Back to School, sei nel posto giusto: il modello Lenovo IdeaPad 5 ha tutto ciò che serve per lo studio e la didattica (anche a distanza), grazie a un comparto hardware di tutto rispetto che lo rende adatto anche per l'intrattenimento. A renderlo particolarmente interessante è oggi il forte sconto proposto da Amazon.

Lenovo IdeaPad 5 è un affare su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche che rendono il portatile un must have in questa fascia: display da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore AMD Ryzen 5 5500U, GPU integrata AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM DDR4-3200, SSD da 256 GB per lo storage, lettore di impronte digitali, WiFi 6, Bluetooth e grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su Lenovo IdeaPad 5 è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Tutto questo, oggi, è proposto da Amazon al prezzo di soli 579 euro invece di 699 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con consegna gratuita a domicilio in un giorno.