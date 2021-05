Tablet e laptop con Chrome OS: è Lenovo IdeaPad Duet, in sconto

Compatto e in grado di assolvere al ruolo di tablet o laptop a seconda delle esigenze, Lenovo IdeaPad Duet è uno dei dispositivi più interessanti della categoria Chromebook, almeno nella sua fascia di prezzo: lo è ancor di più oggi che è proposto con un interessante sconto su Amazon.

Tablet e laptop con Chrome OS: è Lenovo IdeaPad Duet

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione Full H D (1920×1200 pixel), processore octa core MediaTek Helio P60T, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamera frontale da 2 megapixel che funge anche da webcam, sensore posteriore da 8 megapixel, porta USB-C, WiFi, Bluetooth e autonomia dichiarata fino a dieci ore. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Come anticipato in apertura, Lenovo IdeaPad Duet è un Chromebook, dunque basato sul sistema operativo Chrome OS costantemente aggiornato da Google nonché pienamente compatibile con piattaforme come Meet, Classroom e Workspace. Tutto questo oggi al prezzo di soli 349,66 euro, con spedizione gratuita e immediata, curata da Amazon.