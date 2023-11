Amazon TAGLIA IL PREZZO del Chromebook Lenovo

Lo sconto di Amazon su Lenovo IdeaPad Slim 3 permette oggi di acquistare il notebook a un prezzo molto conveniente. Si tratta di un Chromebook appena uscito sul mercato, consigliato a chi cerca un portatile completo e versatile per la propria attività quotidiana. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, partendo dal comparto hardware in dotazione.

Affare su Amazon: Lenovo IdeaPad Slim 3 in sconto

Ecco le specifiche tecniche integrate: display Full HD da 14 pollici con pannello IPS, processore MediaTek Kompanio 520, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB-C 3.2 Gen 1 con uscita video, lettore microSD, jack audio e batteria con autonomia elevata (fino a 13,5 ore con una ricarica). Il sistema operativo è ChromeOS con accesso a Google Play per il download delle applicazioni Android. Maggiori informazioni nella descrizione completa.

Al prezzo finale di 279 euro, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 nella configurazione appena descritta e nell’elegante colorazione Abyss blue è un ottimo affare. Le sue caratteristiche lo rendono utile sia per la produttività che per lo studio e il tempo libero.

Serve un altro buon motivo per approfittarne subito? Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche e la disponibilità.

