Lenovo: impossibile aggiornare il BIOS su Windows 11

Diversi utenti hanno segnalato che non possono più aggiornare il BIOS dei dispositivi Lenovo. Durante la procedura vengono mostrati messaggi di errore su Windows 11 e 10. La colpa è di Microsoft, in quanto i driver del produttore cinese sono stati aggiunti alla blocklist con i recenti aggiornamenti dei sistemi operativi.

Installare gli ultimi BIOS

Come tutti i produttori, Lenovo rilascia spesso nuovi BIOS per aggiungere il supporto ai processori recenti, migliorare le prestazioni e correggere i bug. Gli aggiornamenti possono essere scaricati anche tramite Windows Update, ma Lenovo consiglia di usare la sua Update Utility in quanto più affidabile.

In una pagina di supporto per notebook ThinkPad viene descritto il problema e la causa. Usando il tool integrato nei notebook viene mostrato un messaggio di errore di Windows Security.

Un secondo messaggio, mostrato dal Program Compatibility Assistant, indica che il driver non può essere caricato perché è vulnerabile. Gli aggiornamenti non possono essere installati nemmeno con i tool Lenovo Vantage e WINUPTP. La colpa è della Vulnerable Driver Blocklist (DriverSiPolicy.p7b), ovvero dell’elenco in cui vengono aggiunti i driver vulnerabili sfruttati per gli attacchi BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).

Lenovo scrive che il problema si verifica dopo l’installazione degli aggiornamenti KB5050094, KB5051987 e KB5052093 per Windows 11 24H2; KB5050092, KB5051989 e KB5052094 per Windows 11 23H2; KB5050081, KB5051974 e KB5052077 per Windows 10 22H2. I fix sono già disponibili con le versioni 1.61 (UEFI) e 1.44 (ECP) dei BIOS. Lenovo rilascerà anche nuove versioni delle utility.