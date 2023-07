Lenovo Legion 5 Pro: notebook da gioco MOSTRUOSO con 300 euro di sconto

Entra nel mondo dei veri gamer con il Lenovo Legion 5 Pro, un notebook da gioco che non teme rivali. E ora puoi averlo a un prezzo incredibile grazie a uno sconto di 300 euro disponibile su Amazon.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questo autentico mostro di potenza al prezzo speciale di 1699 euro invece di 1999. E non è finita qui: puoi anche optare per un comodo pagamento a rate per rendere l’acquisto ancora più conveniente.

Lenovo Legion 5 Pro: tieniti forte, questa è la sua scheda tecnica

Con il suo display da 16″ con risoluzione 2.5K WQXGA e pannello IPS da 500nits a 165Hz, il Lenovo Legion 5 Pro ti regala immagini dettagliate e nitide, rendendo ogni gioco un’esperienza straordinaria e coinvolgente. Lasciati sorprendere dalla qualità visiva che questo schermo epico ti offre, con una risoluzione avanzata e un’alta frequenza di aggiornamento che ti immergeranno completamente nel mondo virtuale.

La potenza di gioco del notebook è garantita dal processore Intel Core i7-12700H, un autentico mostro con 14 core e 20 thread. Affronta le sfide più impegnative senza esitazioni, grazie a prestazioni potenti e a un consumo ridotto. Che tu stia combattendo contro avversari online o creando contenuti multimediali, il processore di ultima generazione ti offrirà una potenza senza pari.

Lo spazio di archiviazione da 512 GB SSD ti permetterà di conservare tutti i tuoi giochi, documenti e file multimediali con estrema velocità e sicurezza. Avrai tutto a portata di mano, con la comodità di un accesso rapido e un’avvio istantaneo dei giochi che ami. Non dovrai più preoccuparti di spazio insufficiente o di tempi di caricamento lunghi, il Lenovo Legion 5 Pro ti offre un’esperienza di gioco senza interruzioni.

La memoria RAM da 16 GB DDR5-4800 renderà ogni tua sessione di gioco esplosiva. Con una velocità di clock di 4800 MHz, questa memoria ad alte prestazioni ti garantirà prestazioni impeccabili e un’ottima gestione dei giochi più impegnativi. Non ci saranno limiti alla tua creatività e alle tue performance di gioco, potrai spingerti oltre e raggiungere nuove vette di eccellenza.

E per completare l’esperienza da gaming di alto livello, il Lenovo Legion 5 Pro è equipaggiato con le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX della serie 30. Sfrutta al massimo la potenza grafica e lasciati stupire dalle funzionalità di ray tracing e DLSS avanzato che ti regaleranno un livello di realismo mai visto prima. I tuoi giochi avranno un aspetto incredibile e sarai immerso in un mondo virtuale straordinariamente dettagliato.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere il Lenovo Legion 5 Pro, un notebook da gioco che ti regalerà emozioni intense e prestazioni da urlo. Approfitta di questo sconto di 300 euro su Amazon e porta a casa il notebook dei tuoi sogni al prezzo speciale di 1699 euro. Non aspettare oltre, perché questa offerta è per tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.