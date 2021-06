Lenovo Smart Tab M10 Plus: molto più che un tablet

Lenovo Smart Tab M10 Plus è in promozione su Amazon a soli 219,00€. Il piccolo ribasso del 12% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 30,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un tablet con qualcosa di più: Lenovo Smart Tab M10 Plus

Lenovo Smart Tab M10 Plus è un tablet all'apparenza semplice ma che con il suo speaker incorporato si eleva subito a un altro livello. Disponibile in questo bundle, regala all'utilizzatore molto più di un semplice dispositivo.

Il tablet monta un display da 10,3 pollici Full HD che rende la visione immediatamente più ampia e soddisfacente. I bordi sono abbastanza sottili per rendere l'esperienza visiva più ottimizzata.

Al suo interno troviamo un processore MediaTek Helio P22T che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Quest'ultima può essere espansa fino a un massimo di 256 GB mediante MicroSD.

Si tratta di un dispositivo completo e quindi possiede sia una fotocamera frontale da 5 megapixel che una lente posteriore da 8 megapixel per effettuare videochiamate in semplicità.

Parlando dello speaker, invece, questo vanta uno slot superiore che consente all'utente di poggiare il tablet e godere al contempo di una riproduzione eccellente.

Non manca all'appello Amazon Alexa integrata per un controllo dei dispositivi ancora più funzionale.

Puoi acquistare Lenovo Smart Tab M10 Plus su Amazon a soli 219,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in qualche giorno in più. Il tablet, in conclusione, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.