Lenovo supera i 20 miliari di dollari in un trimestre

Quello raggiunto da Lenovo è un traguardo importante, estremamente importante: per la prima volta nella sua storia, l’azienda ha fatturato oltre 20 miliardi di dollari di entrare in un solo trimestre, per la precisione il terzo del 2021. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i ricavi sono aumentati del 17%, mentre l’utile netto ha subito un incremento del 62% raggiungendo i 640 milioni di dollari.

Lenovo da record

Il gruppo di soluzioni e servizi di Lenovo ha registrato una crescita dei ricavi nel terzo trimestre del 25% su base annua a 1,5 miliardi di dollari, pari al 7,1% dei ricavi complessivi e con un margine operativo di oltre il 22%.

Ad andare bene sono stati pure i ricavi dei fornitori di servizi cloud che hanno fatto registrare una crescita del 38% su base annua, i ricavi delle imprese e delle PMI aumentati del 7% e l’Intelligent Devices Group che ha registrato una crescita dei ricavi del 16% su base annua a 17,6 miliardi di dollari, con una redditività in aumento del 21% a 1,4 miliardi di dollari.

Yuanqing Yang, presidente e amministratore delegato di Lenovo, ha dichiarato apertamente la propria soddisfazione, affermando quanto segue.

Lenovo continua a cogliere le opportunità generate dall’accelerazione del processo di trasformazione digitale e intelligente, siamo molto ben posizionati grazie alla nostra nuova architettura IT e alle funzionalità ‘Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence’. Con un altro trimestre record, abbiamo realizzato il 6° trimestre con una crescita di oltre il 50% dell’utile netto anno su anno e il primo trimestre con ricavi da 20 miliardi di dollari nella nostra storia. Rimaniamo sulla buona strada per raddoppiare sia il nostro margine netto che gli investimenti in ricerca e sviluppo in tre anni dai livelli FY20/21.

Lenovo ha altresì sottolineato il successo del segmento dei PC premium e la crescita dei ricavi dei giochi e ha aggiunto che gli smartphone sono riusciti a mantenere un buon profitto per il settimo trimestre di fila.