Lenovo Tab M10: attiva il coupon e il tablet è tuo

Se stai cercando un tablet Android da destinare all’intrattenimento multimediale, sei nel posto giusto: Lenovo Tab M10 è stato progettato proprio per lo streaming dei contenuti (video, musica, film, serie TV) e per l’esecuzione di giochi e applicazioni. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta su eBay che permette di acquistarlo in sconto semplicemente attivando un coupon. Non devi far altro che inserire il codice MARZO23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento.

L’occasione eBay di oggi: il tablet Lenovo Tab M10

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e pannello IPS, processore octa core Unisoc T610, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l’archiviazione dei dati espandibile con microSD fino a 128 GB, altoparlanti stereo con supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza sonora di alta qualità, fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, jack audio, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono a disposizione nella descrizione completa.

Oggi puoi acquistare Lenovo Tab M10 al prezzo finale di soli 130,50 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato. Se vuoi approfittarne, non devi far altro che inserire il codice MARZO23 nell’apposito campo (come mostrato nell’immagine allegata qui sotto, prima di eseguire il pagamento) e poi infine conferma l’ordine.

L’affare è proposto da un venditore italiano che ha già ricevuto centinaia di feedback positivi dagli altri clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata con spedizione gratis a domicilio in pochi giorni: se lo compri subito, presto il tablet Android sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.