Lenovo Tab M9: il tablet ECONOMICO che cercavi (129€)

Sono sempre di più le persone alla ricerca di un tablet economico ma performante, se sei tra queste non puoi lasciarti sfuggire questa occasione.

Amazon ti permette oggi di acquistare il tablet Lenovo Tab M9 a soli 129 euro, con uno sconto del 35% sul prezzo di listino. Con la spedizione Prime ti arriverà a casa già domani un dispositivo versatile e potente, adatto sia per il lavoro che per il divertimento. Vediamo insieme le sue caratteristiche tecniche.

Tablet Lenovo Tab M9 in offerta: la scheda tecnica

Il tablet Lenovo Tab M9 ha un display da 9 pollici con risoluzione HD (1340×800) e tecnologia IPS, che garantisce una visione nitida e luminosa dei contenuti multimediali. Puoi guardare i tuoi film e le tue serie preferite con una qualità d’immagine eccellente, grazie ai 400nits di luminosità dello schermo.

Il cuore del tablet è il processore MediaTek Helio G80, un chip octa-core con due core A75 a 2.0 GHz e sei core A55 a 1.8 GHz. Questo processore offre una fluidità e una velocità di esecuzione impressionanti, permettendoti di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti o blocchi.

Il tablet ha anche una memoria RAM da 3 GB LPDDR4x, che assicura una buona reattività e una maggiore efficienza energetica. Puoi usare il tablet per navigare sul web, leggere i tuoi ebook, giocare ai tuoi giochi preferiti e molto altro ancora.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il device dispone di 32 GB di memoria interna, espandibili fino a 128 GB tramite una scheda microSD. Così puoi salvare tutte le tue foto, i tuoi video e le tue app senza preoccuparti di rimanere senza spazio.

Infine, puoi godere di connettività Wi-Fi 5 e del Bluetooth, che ti permettono di collegarti alla rete e agli altri dispositivi in modo rapido ed efficiente. Puoi anche usare il tablet come hotspot per condividere la tua connessione con altri apparecchi.

Come vedi, il tablet Lenovo Tab M9 è un prodotto di qualità, che ti offre ottime prestazioni a un prezzo imbattibile. Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.