Non è il solito tablet: Lenovo Tab Plus per lo streaming (SCONTO)

È sufficiente uno sguardo al design di Lenovo Tab Plus (in offerta a tempo su Amazon) per capire che non si tratta del solito tablet: è progettato in ogni sui minimo dettaglio per l’intrattenimento multimediale. Se stai cercando il dispositivo giusto per lo streaming di film, serie TV, show, partite e video, lo sconto di oggi è l’affare che fa per te.

Le caratteristiche del tablet Lenovo Tab Plus

Basato sul sistema operativo Android e con accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra un display 2K da 11,5 pollici in alta risoluzione (2944×1840 pixel). Tra le altre specifiche tecniche figurano il processore MediaTek Helio G99 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB), la connettività Wi-Fi e Bluetooth, fotocamere anteriore e posteriore, certificazione IP52 per la resistenza all’acqua e alla polvere e batteria da 10.200 mAh per un’autonomia senza compromessi. Ha un corpo sottile da 6,9 millimetri, il peso si attesta a 615 grammi e il supporto posteriore può essere inclinato fino a 175 gradi per trovare la posizione migliore. Scopri di più nella descrizione completa.

Incluso nelle confezione c’è anche il pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo. Al prezzo minimo storico di 279 euro, grazie allo sconto disponibile oggi, il tablet Lenovo Tab Plus nella configurazione appena descritta è un’occasione da cogliere al volo. La colorazione è Luna Grey.

Ordinalo subito per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon con richiesta di reso e rimborso completo consentita fino a 14 giorni dal ricevimento.