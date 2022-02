Lenovo ThinkBook 13x con CPU Intel arriva in Italia

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del ThinkBook 13x con processori Intel di undicesima generazione. Si tratta della versione precedente del modello presentato dal produttore cinese al recente CES 2022 di Las Vegas. Tra le caratteristiche principali si possono citare la leggerezza e la qualità dello schermo.

Lenovo ThinkBook 13x: specifiche e prezzo

Il Lenovo ThinkBook 13x ha un telaio in alluminio anodizzato, disponibile in due colori (Storm Grey e Cloud Grey), che offre resistenza e leggerezza (il peso è inferiore a 1,2 Kg) allo stesso tempo. Lo schermo ha una diagonale di 13,3 pollici e una risoluzione di 2560×1600 pixel. Le cornici laterali sono molto sottili (edge-to-edge). Inoltre è presente un filtro per la luce blu che riduce l’affaticamento degli occhi e la certificazione Dolby Vision.

La dotazione hardware comprende i processori Intel di undicesima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD, lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione, altoparlanti stereo e tastiera retroilluminata.

La batteria ha una capacità di 53 Wh. Utilizzando il ThinkPad Charging Mat (opzionale) è possibile sfruttare la ricarica wireless per avere fino a 15 ore di autonomia. Il Lenovo ThinkBook 13x è disponibile in Italia al prezzo base di 1.369 euro + IVA.