Lenovo ThinkCentre E73: compra il PC a soli 76 euro

Se sei alla ricerca di un PC desktop adatto a gestire le operazioni di base della produttività quotidiana (come l’editing documenti, la posta elettronica, la comunicazione ecc.) o da destinare allo studio, alla navigazione oppure all’intrattenimento multimediale, dai un’occhiata all’offerta su eBay che propone il modello Lenovo ThinkCentre E73 al prezzo di soli 76,90 euro. Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 10 Pro, con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati.

PC a prezzo stracciato: Lenovo ThinkCentre E73

Diamo ora uno sguardo alle specifiche tecniche integrate all’interno del case: trovano posto il processore Intel Core i3-4130 affiancato dalla GPU Intel HD Graphics, 8 GB di RAM DDR3, un disco fisso con capacità pari a 500 GB per l’archiviazione dei dati, due uscite video (DisplayPort e VGA) per il collegamento ai monitor, il lettore CD-DVD e una gamma di porte per la connettività. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e collaudato, funzionante al 100% e subito pronto all’uso, fornito con un anno di garanzia. A livello estetico, presenta lievi segni sulla scocca esterna: le fotografie sono visibili nella pagina dedicata. In questo momento, hai la possibilità di acquistare Lenovo ThinkCentre E73 al prezzo di soli 76,90 euro.

A proporlo è un venditore italiano che ha già ricevuto oltre 1.600 feedback positivi dai clienti sul marketplace, a testimonianza della sua affidabilità, con la disponibilità immediata e la spedizione gratis a domicilio in pochi giorni. Ciò significa che, se lo ordini subito, presto il PC sarà sulla tua scrivania. In caso di sold out (il numero di unità è infatti limitato), è possibile consultare le opzioni a magazzino appartenenti alla stessa categoria dei computer ricondizionati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.