Lenovo ThinkCentre M72e: PC desktop a 57,90 euro

Adatto a gestire le operazioni base della produttività come l’editing dei documenti e la posta elettronica, ma anche per studio, navigazione e intrattenimento multimediale, Lenovo ThinkCentre M72e è un PC desktop che oggi puoi acquistare al prezzo finale di soli 57,90 euro su eBay. Minima spesa e massima resa, con questo computer fisso progettato dal marchio leader del settore.

Occasione: PC Lenovo a prezzo stracciato

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Per quanto riguarda le specifiche tecniche integrate, ecco quelle più importanti: processore Intel Core i3-2100 con GPU Intel HD Graphics, 4 GB di RAM (espandibile fino a 16 GB), lettore CD-DVD, disco fisso da 500 GB per l’archiviazione dei dati e una gamma di porte dedicate alla connettività tra cui DVI e HDMI. Altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e funzionante al 100%, con estetica in buone condizioni (qualche segno da movimentazione sulla scocca): le fotografie sono visibili nella scheda. Oggi hai la possibilità di acquistare Lenovo ThinkCentre M72e al prezzo finale di soli 57,90 euro con garanzia di un anno inclusa nelle spesa.

A proporre il PC desktop è un venditore italiano specializzato in questo tipo di articoli, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Se esaurito, visitare il suo negozio eBay per altri modelli.

