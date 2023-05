PC Lenovo a soli 57 euro (pochi pezzi rimasti)

Progettato dal marchio leader del mercato PC, il modello Lenovo ThinkCentre M72e integra caratteristiche che lo rendono adatto a gestire la produttività di base, ma anche lo studio e l’intrattenimento multimediale. Oggi merita un passaggio su queste pagine poiché protagonista di un’offerta su eBay che permette di acquistarlo al prezzo di soli 57,90 euro. Passiamo in rassegna tutte le informazioni che lo riguardano, così da capire perché può trattarsi di una scelta conveniente.

Lenovo ThinkCentre M72e (ricondizionato): l’affare su eBay

Nel suo case racchiude le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Core i3-2100 con GPU Intel HD Graphics, 4 GB di RAM (espandibile fino a 16 GB), lettore CD-DVD, disco fisso da 500 GB per l’archiviazione dei dati e una gamma di porte dedicate alla connettività tra cui USB, DVI e HDMI. Ulteriori dettagli e altre immagini sono reperibili nella descrizione completa.

È un prodotto ricondizionato, verificato, collaudato e funzionante al 100%, completo di sistema operativo Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Presenta lievi segni da movimentazione sulla scocca esterna, che non precludono in alcun modo il corretto utilizzo. Inoltre, include la garanzia di un anno. In questo momento, si ha la possibilità di acquistare Lenovo ThinkCentre M72e al prezzo di soli 57,90 euro.

A proporre l’offerta è un venditore italiano con oltre 1.700 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. È garantita la spedizione gratuita in pochi giorni: chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il PC direttamente a casa entro la metà della prossima settimana.

In caso di sold out, considerando le poche unità a disposizione, è possibile dare uno sguardo a un’altra raccolta di PC ricondizionati a basso prezzo, sempre ospitata dallo stesso negozio.

