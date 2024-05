Lenovo ThinkPad (Intel Core, 32GB/1TB): MAXI SCONTO Amazon

Oggi in sconto di 150 euro su Amazon, questo notebook della gamma Lenovo ThinkPad è un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un portatile completo e versatile da dedicare a lavoro, studio, navigazione o intrattenimento. Prima di passare in rassegna i suoi punti di forza, segnaliamo che include una pendrive con lettore di impronte digitali per garantire la sicurezza dei dati.

Notebook in sconto: l’affare Lenovo ThinkPad

Diamo uno sguardo al comparto hardware. C’è il processore Intel Core i5 con GPU Intel HD Graphics 620 e affiancato da ben 32 GB di RAM. Per l’archiviazione è possibile contare su un’unità SSD da 1 TB così da avere a disposizione tutto lo spazio che serve. Il display da 14,1 pollici ha risoluzione HD. Sono poi presenti la webcam con microfono, gli altoparlanti e molte porte per la connettività, come visibile dall’immagine qui sotto. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft, c’è la suite LibreOffice per la gestione dei documenti ed è già configurato, pronto per l’uso. Per tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle altre caratteristiche integrate rimandiamo alla pagina dedicata.

È un prodotto ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, coperto dalla garanzia di un anno proposta da Amazon Renewed. Grazie allo sconto di 150 euro applicato in automatico, oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 349 euro.

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani se completi l’ordine in questo momento. Ricordiamo che si tratta del portatile più venduto nella categoria sull’e-commerce.