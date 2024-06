Lenovo IdeaPad 3: il chromebook in offerta al minimo storico (-37%)

Una soluzione efficace per il lavoro o lo studio all’università è Lenovo IdeaPad 3: un chromebook velocissimo e leggerissimo che oggi puoi acquistare su Amazon al minimo storico di 219 euro invece di 349. Sfruttando la spedizione Prime potrai anche riceverlo subito a casa.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3: la scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad 3 si presenta con un display da 15 pollici per darti un’esperienza veloce e reattiva per ogni tipo di utilizzo, che si tratti di produttività lavorativa o studio universitario. Include il sistema operativo Chrome OS, distintivo dei chromebook, che permette al laptop di avviarsi velocemente, essere reattivo per il multitasking e garantirti aggiornamenti sicuri per anni.

Il design è pensato per la massima facilità d’uso con un coperchio facile da aprire e un touchpad ampio abbastanza da permettere una navigazione fluida e precisa. La tastiera include anche un tastierino numerico.

Straordinaria la batteria con un’autonomia garantita fino a 12 ore con una singola carica: potrai utilizzarlo per una intera giornata di lavoro o studio senza preoccuparti che si scarichi, per una ricarica che comunque avviene molto in fretta.

Cambia le regole del gioco e scegli il chromebook Lenovo IdeaPad 3: acquistalo adesso in offerta su Amazon al minimo record di 219 euro invece di 349.