Notebook con CPU Intel e Windows 11 a 199€: eccolo su Amazon

E se ti dicessimo che al prezzo di soli 199 euro puoi acquistare un notebook completo di tutto? È quanto mette a disposizione l’offerta a tempo su Amazon che propone il modello bvate B5 con un forte sconto sul listino. Le centinaia di recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova gli hanno assegnato un voto medio pari a 4,5/5.

bvate B5 è il notebook economico che fa per te

Sei curioso di conoscere le specifiche tecniche in dotazione al portatile? Ecco quelle principali, integrate in un design sottile ed elegante: display Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N4020, 6 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage (espandibile fino a 1 TB), porte fisiche per il collegamento delle periferiche, altoparlanti, webcam con microfono e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Al prezzo stracciato di soli 199 euro, il modello bvate B5 può essere un’ottima scelta se stai cercando un notebook molto economico da avere sempre con te. Le prestazioni non sono certo quelle di un modello top di gamma, ma risultano comunque più che sufficienti per gestire le operazioni base della produttività quotidiana, la navigazione online, lo studio e l’intrattenimento multimediale. Lo sconto di oggi è applicato in automatico.

Puoi inoltre contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la spedizione, con la consegna gratuita prevista direttamente a casa tua già entro domani se lo ordini subito. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.