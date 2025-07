Notebook ASUS AI-ready con display OLED: l'offerta Amazon vale il momento giusto

ASUS Vivobook S 14 OLED non è un notebook come tutti gli altri: dotato, appunto, di magnifico schermo OLED da 14 pollici, con specifiche tecniche di ultima generazione e supporto all’intelligenza artificiale Copilot+ PC, oggi puoi averlo su Amazon al prezzo minimo storico di 869 euro invece di 979. Il prezzo include la spedizione Prime e la possibilità di pagare a rate al checkout.

Partiamo dalla forma: spesso solo 1,59 centimetri, peso leggerissimo di 1,3 kg, è il portatile davvero…portatile da portare sempre con te, ma che nonostante questo non rinuncia alle prestazioni. Sì, perché le caratteristiche tecniche includono il processore Intel Core Ultra 7 256V pensato per l’intelligenza artificiale, utilizzo di applicazioni pesanti e multitasking aggressivo.

A suo supporto ecco 16GB di RAM DDR5 e una SSD da 1TB, oltre alla scheda grafica Intel Arc che sarà d’aiuto in ogni situazione.

Altro grande protagonista è sicuramente il magnifico display OLED da 14 pollici, con risoluzione WUXGA in formato 16:10: la scelta di questo tipo di pannello si traduce in un’esperienza audiovisiva magnifica, ideale per qualsiasi genere di contenuto, per il lavoro, ma anche per gaming , film e serie TV.

Infine, spazio per Copilot+, un tasto dedicato con cui accedere immediatamente all’assistente AI integrato in Windows 11 così da avere una mano in ogni momento della giornata. Con login facciale con telecamera IR e affidabilità militare, questo laptop non bada a compromessi, ma a questo prezzo è il momento giusto per comprarlo: fallo tuo a soli 869 euro invece di 979.