Canonical: ufficiale il primo portatile RISC-V con Ubuntu

Canonical ha da poco annunciato una collaborazione con DeepComputing, un’azienda cinese fondata nel 2022 da personale che ha partecipato attivamente alla nascita e allo sviluppo del progetto RISC-V, per la commercializzazione del primo portatile RISC-V con sistema operativo Ubuntu già installato. Come ben sappiamo, lo standard RISC-V è nato con lo scopo di fornire a tutti un’architettura open-source da poter sviluppare liberamente, al fine di abbassare i costi di sviluppo. Questo è anche l’obiettivo che si è posto l’azienda, che con una nuova linea di prodotti mira a diffondere maggiormente l’architettura RISC-V.

DC-Roma: il primo portatile RISC-V con Ubuntu

Il lavoro di DeepComputing è culminato nella serie DC-ROMA. Il modello che avrà Ubuntu come sistema operativo già installato è il DC-ROMA Laptop II e ha uno schermo da 14 pollici, insieme a un SoC Spacemi K1 con 8 core ARM64 e frequenza fino a 2GHz. Il processore supporta il profilo RVA 22 e lo standard RVV 1.0 a 256 bit, che garantiscono prestazioni elevate sia per le attività classiche che anche in ambito IA, anche grazie a una NPU con potenza di elaborazione massima di 2 TOPS (Trillion Operations Per Second)

L’hardware è accompagnato da un massimo di 16GB di RAM LPDDR4X, mentre per quanto riguarda l’archiviazione è presente un SSD da 1TB. La connettività include 2 porte USB 3.0, 2 USB Tipo-C, jack audio da 3,5mm, uno slot per schede micro-SD fino a 32GB e una porta per sviluppatori a 8 pin. La connettività del portatile RISC-V con Ubuntu include Wireless 6 e Bluetooth 5.2.

Lo schermo da 14 pollici ha una risoluzione di 1080p con frequenza d’aggiornamento di 60Hz e una webcam da 1080 installata. La batteria ha infine un’autonomia di 8 ore e il peso del dispositivo è di 1,36Kg, oltre a un case realizzato interamente in metallo.

DC-ROMA Laptop II è fornito con una versione personalizzata di Ubuntu 23.10, che tuttavia verrà sicuramente aggiornato, considerato che il supporto a questa versione terminerà l’11 luglio 2024. Il nuovo portatile verrà presentato all’evento del RISC-V Summit Europe 2024, che si terrà la prossima settimana dal 24 al 28 giugno, mentre i preordini saranno disponibili già il 18 giugno.