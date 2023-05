Lenovo ThinkPad: nuove workstation mobile serie P

Lenovo ha annunciato nuove workstation mobile equipaggiate con processori Intel di 13esima generazione e schede video NVIDIA RTX Ada Generation o GeForce RTX 40. I notebook sono cinque: ThinkPad P16 Gen 2, ThinkPad P1 Gen 6, ThinkPad P16v i Gen 1, ThinkPad P14s i Gen 4 e ThinkPad P16s i Gen 2. Saranno disponibili nei prossimi giorni (in Italia dal mese di giugno). Il produttore non ha ancora svelato i prezzi.

Lenovo ThinkPad serie P per il lavoro ibrido

I nuovi notebook della serie ThinkPad P hanno un’elevata qualità costruttiva, ma anche un minore impatto ambientale rispetto ai modelli precedenti. Lenovo ha infatti utilizzato più materiali riciclati (plastica in particolare) con l’obiettivo di sostenere l’economia circolare.

Il produttore cinese ha pubblicato informazioni parziali sui notebook, quindi bisognerà attendere il lancio ufficiale per conoscere le specifiche complete. Il ThinkPad P16 Gen 2 è una potente workstation mobile con schermo da 16 pollici, processori Intel di 13esima generazione (fino alla serie Core HX), schede video NVIDIA fino alla RTX 5000 Ada Generation, fino a 192 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 5.0.

Il ThinkPad P1 Gen 6 è disponibile con schermo OLED touch da 16 pollici, schede video NVIDIA fino alla RTX 5000 Ada Generation o GeForce RTX 4090, fotocamera da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e LTE. Il ThinkPad P16v i Gen 1 è una new entry della serie con schermo da 16 pollici, processori Intel fino alla serie Core H e schede video fino alla NVIDIA RTX 2000 Ada Generation.

Infine, ThinkPad P14s i Gen 4 e ThinkPad P16s i Gen 2 condividono diverse specifiche, ma si differenziano per la diagonale dello schermo: 14 e 16 pollici (OLED o IPS), rispettivamente. Per alcuni modelli è possibile scegliere Windows 11 o Linux (Ubuntu, Red Hat Enterprise e Fedora) come sistema operativo.