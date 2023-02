Lenovo V15, il notebook a 179€: perché è un affare

Realizzato dal brand leader nel mercato PC, il notebook Lenovo V15 proposto oggi su eBay al prezzo di soli 179,90 euro è un vero affare per chi cerca un portatile versatile ed economico al tempo stesso. In grado di supportare le operazioni base della produttività, ma anche lo studio, l’intrattenimento multimediale, la navigazione e la comunicazione da remoto, da di un design curato e delle caratteristiche integrate i suoi punti di forza.

L’affare di oggi su eBay: il notebook Lenovo V15

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione del pannello pari a 1366×768 pixel, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti stereo, ampio touchpad, tastiera con layout italiano, una gamma completa di porte per la connettività e autonomia elevata. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è FreeDOS: se dunque si ha la volontà di utilizzare Windows è necessaria una licenza da acquistare separatamente. In alternativa, è possibile scegliere una qualsiasi distribuzione Linux senza alcuna spesa. In questo momento hai la possibilità di acquistare Lenovo V15 al prezzo finale di soli 179,90 euro. Il prodotto è nuovo e protetto dalla garanzia della casa madre.

A proporre l’affare è un venditore italiano, con la spedizione gratuita a domicilio per portare il notebook sulla tua scrivania entro pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.