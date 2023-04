Lenovo V15 il notebook FreeDOS a soli 169 euro

Caratterizzato da un design elegante e minimalista, Lenovo V15 è la scelta migliore per chi cerca un notebook economico da destinare alla produttività quotidiana di base (editing documento, posta elettronica ecc.), alle sessioni di studio, alla navigazione oppure alla riproduzione dei contenuti multimediali. Oggi merita un passaggio su queste pagine, grazie all’offerta eBay che permette di acquistarlo al prezzo di soli 169,90 euro.

CPU Intel e FreeDOS per il notebook Lenovo V15

Passiamo in rassegna quelle che sono le sue specifiche tecniche principali: display da 15,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, webcam con microfono, altoparlanti stereo, touchpad, tastiera con layout italiano, due porte USB 3.2 e una USB 2.0, uscita video HDMI 1.4b per la connessione a monitor esterni, lettore SD e grande autonomia. Le dimensioni sono pari a 36,2×25,1×1,9 centimetri.

Il sistema operativo preinstallato è FreeDOS: chi desidera utilizzare Windows necessita di una licenza acquistabile separatamente, in alternativa può affidarsi a una delle tante distribuzioni Linux gratuite. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda con la descrizione completa.

Come già scritto, in questo momento hai la possibilità di acquistare Lenovo V15 nella configurazione appena descritta al prezzo di soli 169,90 euro. L’articolo è nuovo, fornito nel suo imballo originale integro e con garanzia del produttore.

Segnaliamo infine che a proporre l’offerta è un venditore italiano con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay e che assicura la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Ciò significa che, se lo ordini subito, il notebook sarà presto sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nell’attività quotidiana, per il lavoro o lo studio, così come nel tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.