Leonardo AI lancia Image2motion per generare video da foto

Anche Leonardo AI si lancia a capofitto nell’animazione! La popolare piattaforma per generare immagini con l’intelligenza artificiale, infatti, ha appena presentato una nuova funzione, che si chiama Image2motion. Come suggerisce il nome stesso, consente di generare video dalle foto.

Come usare Leonardo AI

Leonardo AI è una piattaforma all’avanguardia nel campo text-to-image, dotata di funzionalità e strumenti all’avanguardia che consentono agli artisti e ai designer di avere un controllo maggiore nella creazione di contenuti generativi utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Con Leonardo AI, è possibile generare rapidamente illustrazioni uniche attraverso una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale pre-addestrati o addestrando i propri modelli con pochi semplici clic. Va oltre la semplice idea di un generatore di immagini, offrendo una vera e propria suite di produzione di contenuti generativi, con un’interfaccia utente intuitiva e infinite possibilità creative.

Inizialmente, l’accesso alla piattaforma era solo su invito, ma ora è aperto a tutti. Inoltre, la nuova funzione Image to Video è disponibile anche per gli utenti del piano gratuito.

Come funziona Image2motion

Image2motion fa parte degli strumenti di animazione AI e di generazione di video di Leonardo AI. Per testare la nuova funzione, basta procedere in questo modo:

Selezionare una delle immagini generate nella galleria;

Cliccare su Image2motion;

Scegliere la “forza” del movimento;

Attendere i risultati nella scheda generativa.

Con l’account gratuito si hanno 150 token, che bastano per sei animazioni da 25 token ciascuna. Gli esempi di test includono una donna anziana che balla, un motoscafo che sfreccia sull’acqua e un pianoforte che cade dal cielo.

Per animare le immagini si impostano la forza del movimento e le opzioni di visibilità. Le animazioni sono di qualità decente per vari soggetti, come la donna anziana e i motoscafi.

L’animazione può essere imperfetta (ad esempio, il pianoforte che vola sull’oceano) e gli effetti potrebbero essere più dinamici (ad esempio, le uova e il bacon che friggono). Tuttavia, il sistema è semplice e genera video di buona qualità. In futuro questa funzione potrebbe migliorare, ad esempio con l’aggiunta di testo ai video.