L'estate è tornata con le offerte Mondly: sconto 96% sul piano a vita

Non c’è momento migliore dell’estate per imparare una nuova lingua. E con l’offerta estiva di Mondly, avrai l’opportunità unica di diventare un poliglotta senza sforzi e con un risparmio incredibile.

Mondly, la pluripremiata piattaforma linguistica, si distingue tra le innumerevoli opzioni disponibili online. Riconosciuta come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, ha già conquistato oltre cento milioni di utenti grazie alla sua innovativa combinazione di metodi di apprendimento.

Con Mondly, avrai accesso a un’ampia selezione di ben 41 lingue diverse, che spaziano dall’inglese al francese, dallo spagnolo al giapponese, dal coreano al turco e molti altri. Grazie alla promozione estiva in corso, potrai ottenere l’accesso a vita a tutti i corsi di lingua con uno sconto del 96%.

Scegliere Mondly per imparare fino a 41 lingue

Mondly combina scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Non sarai mai sopraffatto da corsi e lezioni pesanti; al contrario, imparerai in modo rapido e facile grazie a esercizi incentrati sulla conversazione, al riconoscimento vocale e alle lezioni in Realtà Aumentata.

Grazie a strategie di gamification, Mondly ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici nel modo più rapido possibile, senza sacrificare la qualità. Concentrandoti sulle frasi anziché sulle singole parole, sarai in grado di formare frasi complete e partecipare a conversazioni autentiche in pochissimo tempo.

Mondly ti offre un’ampia gamma di funzionalità nel piano Lifetime. Avrai accesso a oltre 300 lezioni su 50 argomenti, lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili, che metteranno alla prova le tue abilità linguistiche e ti aiuteranno a migliorare costantemente.

Scegli Mondly per avere l’accesso a vita a 41 corsi di lingua unici e specializzati, e approfitta dello sconto del 96% offerto dalla promozione estiva, che farà crollare il prezzo del piano a vita a soli 89,99 euro (una tantum) anziché 1.999,99 da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.