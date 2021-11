Let's Venture, un podcast per il mondo startup

14 mila startup, ritardi accumulati in troppi anni di inerzia, difficile accesso ai finanziamenti ed una cultura imprenditoriale non sempre matura: se è vero che il primo passo per risolvere i problemi è nel saperli riconoscere, allora ecco spiegata l'iniziativa di CDP-VC che oggi ha lanciato la sua prima serie di podcast “Let's Venture”.

Let's Venture

Si comincia con 7 episodi e l'obiettivo è quello di costruire un percorso narrativo attraverso il mondo delle startup, così da affrontare ai massimi livelli quelle che sono le sfumature problematiche di un comparto ad alto potenziale che troppo spesso si è trovato rallentato da una scarsa aderenza con quella che è la cultura italiana dell'impresa e dell'investimento.

Tutto quello che c'è da sapere per investire, progettare, lanciare le startup in Italia! I podcast di CDP Venture Capital Sgr sono la tua guida audio per capire e diventare protagonista dell’innovazione in Italia. Il Fondo Nazionale Innovazione ha infatti l’obiettivo di rendere il venture capital un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione del sistema-Italia, creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema venture capital.

Si inizia con Enrico Resmini, AD e DG di CDP Venture Capital Sgr, per passare quindi ad altre voci autorevoli di CDP:

Nella prima puntata di “Let's Venture” è Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr, a tracciare il quadro dell’ecosistema innovazione in Italia, esaminando lo stato del venture capital anche in relazione a quello di Paesi europei come Francia, Germania o Regno Unito, in particolar modo dal punto di vista degli investitori nazionali e internazionali. Negli episodi successivi il microfono passa a sei diversi rappresentanti di CDP Venture Capital, per approfondire le diverse aree di intervento: dal ruolo dei fondi di venture capital per l'ecosistema all'importanza degli acceleratori e della Rete Nazionale Acceleratori CDP che si sta dipanando sul territorio, dai Poli Nazionali di Trasferimento Tecnologico al Corporate Venture Capital, per concludere con il ruolo di XLab – il laboratorio dell’innovazione di CDP Venture Capital che mette in moto la catena del valore delle startup – e di Digital Xcelerator, il percorso digitale gratuito per la formazione all’imprenditorialità.

La conduzione è affidata ad Arcangelo Rociola. Per ascoltare le prime sette puntate si può partire da qui.