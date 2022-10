Lettore di Carta d'Identità Elettronica in sconto

Ideale per la creazione delle credenziali SPID o per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione come il Fascicolo Sanitario Elettronico, il lettore per la Carta d’Identità Elettronica di Internavigare è proposto oggi in sconto su Amazon. Un’ottima occasione per chi vuol risparmiare il tempo delle file allo sportello.

Il lettore di Internavigare per CIE 3.0: l’offerta

È pienamente compatibile con la CIE 3.0, il formato più recente del documento. Garantisce inoltre il supporto a tutti i computer (Windows, macOS e Linux): tutto ciò che bisogna fare è collegarlo alla porta USB e si è pronti per l’autenticazione, in modalità contactless e immediata. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il lettore di Internavigare per la Carta d’Identità Elettronica al prezzo finale di 42,33 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Tra le altre specifiche tecniche segnaliamo la compatibilità con tutte le carte RFID e NFC. Per la Carta d’Identità Elettronica non contactless (versioni CIE 1.0 e 2.0) è necessario un altro lettore dedicato.

