Tra i metodi a cui è possibile ricorrere per ottenere le credenziali SPID c’è anche quello che prevede l’impiego della Carta d’Identità Elettronica. Basta avere un dispositivo compatibile con la tecnologia su cui si basa il documento: qui segnaliamo oggi il lettore compatibile con CIE 3.0 da collegare al computer, in vendita su Amazon al prezzo di 49,80 euro.

Carta d’Identità Elettronica: un lettore CIE 3.0

Supporta NFC e RFID, si connette via cavo USB e funziona senza alcun problema con Windows, macOS e Linux. Le recensioni pubblicate dai clienti dello store che hanno già avuto modo di metterlo alla prova sono estremamente positive. A livello di design, l’ingombro è minimo: 9,2×6,7×1 cm per un peso che si attesta a 59 grammi.

Ricordiamo infine che per poter utilizzare il lettore con la Carta d’Identità Elettronica è necessario scaricare e installare il software gratuito disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Una volta collegato per il riconoscimento della CIE non bisogna far altro che avvicinare il documento al lettore. La spedizione è gratuita, inclusa nel prezzo di 49,80 euro.