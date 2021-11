Lettore di CIE: a Natale ben vengano i regali utili

Per accedere ai servizi online sono ormai tre le possibili chiavi da utilizzare:

SPID

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Nel primo caso occorre una registrazione che non sempre è agevole, mentre nell'ultimo caso è tutto semplice a patto di possedere un lettore apposito. Questo lettore può dunque facilitare di molto le cose per utenti meno avvezzi allo strumento digitale, poiché consente di leggere la Carta d'Identità Elettronica semplicemente appoggiandola sull'apposito pad. Quando in famiglia di impone l'idea “ok i regali, purché siano utili”, allora ecco l'idea giusta da sfoderare in questi giorni di acquisti.

Lettore di CIE, il regalo utile

In queste ore di Black Friday (con il Cyber Monday in arrivo) il lettore Identiv uTrust 3700F diventa non solo occasione per sé, ma anche per gli altri: regalare un lettore di questo tipo vuol dire spalancare le porte ai siti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e molti altri servizi della PA. Un lasciapassare di facile utilizzo e massima sicurezza, insomma, che potrà utilizzare facilmente chiunque abbia una CIE a disposizione o una tessera sanitaria contactless di nuova generazione.

39,99 euro in tutto grazie allo sconto del 13% disponibile in questi giorni di sconti speciali. Non è più soltanto una utility: oggi i lettori di CIE sono strumenti fondamentali, in alcuni casi del tutto necessari. Uno sconto è benvenuto, ma il valore è tutto nel numero di servizi sui quali consente facilissima identificazione.