Lettore smart card (CNS, CRS, TSN): offerta lampo

Utile per operazioni come l'attivazione dello SPID, la firma digitale e l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, un lettore di smart card può rappresentare il giusto alleato nella fruizione dei servizi digitali e di quelli forniti dalla Pubblica Amministrazione. Oggi segnaliamo quello del marchio uTrust proposto in offerta lampo su Amazon a prezzo scontato.

Un lettore di smart card per l'accesso ai servizi online: l'occasione

È compatibile con questi documenti: Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), Carta Regionale dei Servizi (CRS), Carta d'Identità Elettronica (fino alla versione 2.0, per quelle 3.0 emesse dal luglio 2016 in poi sono necessari altri dispositivi). Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Garantito il pieno supporto a computer Windows, macOS e Linux con modalità di connessione plug-and-play che non richiede complessi procedimenti di configurazione. La connessione avviene tramite cavo USB. Il prodotto ha ricevuto una valutazione di 4,2/5 stelle da coloro che hanno già avuto modo di acquistarlo e metterlo alla prova. Oggi hai la possibilità di acquistarlo su Amazon al prezzo di soli 13,99 euro approfittando dell'offerta lampo.