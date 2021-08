AVG Ultimate: sconto 50% per dieci dispositivi

AVG Ultimate è la soluzione di sicurezza più completa tra quelle offerte dall'azienda di Praga (acquisita da Avast nel 2016). Gli utenti possono ora approfittare della promozione “Back to School” per sottoscrivere l'abbonamento a soli 59,99 euro (primo anno) che consente l'installazione su dieci dispositivi.

AVG Ultimate: sconto 50% per antivirus e VPN

AVG Ultimate include tutte le funzionalità della suite Internet Security. Gli utenti troveranno quindi il noto antivirus per Windows, macOS, Android e iOS che offre un protezione in tempo reale contro vari tipi di minacce, compresi i temibili ransomware. Grazie all'intelligenza artificiale può rilevare anche nuovi malware.

Il software individua inoltre i siti sospetti, controlla i file prima del download, blocca gli allegati pericolosi delle email, rileva connessioni WiFi non sicure, impedisce l'accesso alla webcam e protegge i dati sensibili (ad esempio quelli usati per i pagamenti online). Non manca ovviamente il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita.

Altro componente molto utile è la Secure VPN che consente di navigare in completo anonimato, nascondendo il vero indirizzo IP del dispositivo. TuneUp è invece un tool che velocizza il computer, eliminando i dati inutili e correggendo eventuali problemi. Può inoltre disinstallare il software non necessario e aggiornare automaticamente i programmi.

L'abbonamento per il primo anno alla suite AVG Ultimate è in offerta a 59,99 euro, invece di 119,99 euro (sconto 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.