 Levi's a prezzi stracciati su Amazon con la Settimana del Black Friday
Acquista ora le offerte da Levi's su Amazon a prezzi stracciati grazie alla Settimana del Black Friday: uomo, donna, bambina e bambino.
Acquista ora le offerte da Levi's su Amazon a prezzi stracciati grazie alla Settimana del Black Friday: uomo, donna, bambina e bambino.

Approfitta ora della Settimana del Black Friday di Amazon per acquistare tantissime offerte Levi’s a prezzi stracciati. Ce n’è per tutti i gusti. Accessori, moda, scarpe, jeans, camicie, giacche e tanto altro per uomo, donna, bambina e bambino.

Levi’s 512 Slim Taper Fit Jeans Uomoa soli 57 euro!

Levi's 512 Slim Taper, Jeans Uomo, Easy Now Adv, 31W / 30L

Levi’s 512 Slim Taper, Jeans Uomo, Easy Now Adv, 31W / 30L

57,00130,00€-56%

Vedi l’offerta

Levi’s SS Original Housemark Tee Maglietta Uomo a soli 14,14 euro!

Levi's Ss Original Housemark Tee, T-shirt Uomo, Stonewashed Black, L

Levi’s Ss Original Housemark Tee, T-shirt Uomo, Stonewashed Black, L

14,1425,00€-43%

Vedi l’offerta

Levi’s 501 Original Jeans Donna a soli 57,4o euro!

Levi's 501 Jeans for Women, Jeans, Donna, Shout Out Stone, 23W / 30L

Levi’s 501 Jeans for Women, Jeans, Donna, Shout Out Stone, 23W / 30L

57,40110,00€-48%

Vedi l’offerta

Levi’s New Duncan Cintura Uomo a soli 17,50 euro!

Levi's New Duncan, Cintura Uomo, Regular Black, 120

Levi’s New Duncan, Cintura Uomo, Regular Black, 120

17,5035,00€-50%

Vedi l’offerta

Levi’s XX Chino Slim II Pantaloni Uomo a soli 39,84 euro!

Levi's Xx Chino Slim Ii, Pantaloni Uomo, Beige ( Shady Gd ), 30W / 30L

Levi’s Xx Chino Slim Ii, Pantaloni Uomo, Beige ( Shady Gd ), 30W / 30L

39,8452,45€-24%

Vedi l’offerta

Levi’s Long-Sleeve Battery Housemark Slim Camicia Uomo a soli 26,53 euro!

Levi's Long-Sleeve Battery Housemark Slim, Uomo, Allure, M

Levi’s Long-Sleeve Battery Housemark Slim, Uomo, Allure, M

26,5360,00€-56%

Vedi l’offerta

Levi’s Boxer Pacco da 3 a soli 17,95 euro!

Levi's Boxer, Boxer Uomo, Navy/Grigio, M

Levi’s Boxer, Boxer Uomo, Navy/Grigio, M

17,9539,99€-55%

Vedi l’offerta

Levi’s Hermosilla Cintura Donna a soli 14,50 euro!

Levi's Hermosilla, Cintura Donna, Nero (Regular Black), 90

Levi’s Hermosilla, Cintura Donna, Nero (Regular Black), 90

14,5030,00€-52%

Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Ti potrebbe interessare

Crea la giusta atmosfera: acquista le offerte da Yankee Candle al Black Friday di Amazon

Sfrutta il Coupon eBay per acquistare i migliori prodotti Dyson in offerta

Bonus elettrodomestici: dov'è nell'app IO e come usarlo

Black Friday pazzesco: presa smart Tapo P105 a soli 9 € su Amazon

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 nov 2025
