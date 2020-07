Da Lexar l’annuncio di due nuovi dispositivi per gestire il trasferimento dei file tra schede di memoria e da o verso il computer, il compatto Multi-Card 2-in-1 e il professionale Multi-Card 3-in-1, ai quali si aggiunge una SSD portatile.

Le novità di Lexar: due lettori Multi-Card e SSD portatili

Il primo (Multi-Card 2-in-1) è progettato per copiare o spostare in modo rapido foto e video, soprattutto utilizzando smartphone, action cam e fotocamere. Pensato per mettere in comunicazione più schede è compatibile con i formati SD e microSD. Sfrutta la tecnologia USB 3.1 per eseguire le operazioni con velocità fino a 312 MB/s.

Il secondo (Multi-Card 3-in-1) strizza l’occhio invece ai professionisti che quotidianamente si trovano a dover gestire fotografie e video per ottimizzare il flusso di lavoro. Anche in questo caso fa leva sullo standard USB 3.1. Incluso nella confezione un cavo USB 3.1 Type C-to-Type A. È compatibile anche con unità CompactFlash (fino a 160 MB/S) e retrocompatibile con quelle UHS-I (fino a 170 MB/s). Di seguito le parole di Joel Boquiren, Senior Director della divisione Global Marketing.

Il lettore Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 Reader è stato progettato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che possono utilizzarlo a casa o ovunque la loro giornata lavorativa li porti. Il lettore 3-in-1 supporta le tre schede di memoria più comunemente utilizzate, il che lo rende estremamente versatile, e viene fornito con un cavo USB 3.1 per contribuire a

velocizzare il workflow.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, ufficialmente Lexar Multi-Card 2-in-1 è acquistabile a 39,90 euro, mentre Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 a 49,90 euro. Su Amazon sono già in offerta rispettivamente a 21,40 euro e 32,14 euro.

La carrellata delle novità si conclude con le SSD portatili della serie SL200 presentate la scorsa settimana con tagli da 512 GB, 1 TB e 2 TB. Arrivano a 550 MB/s in lettura e 400 MB/s in scrittura connettendosi al computer tramite cavo USB 3.1 Type C. Tra le caratteristiche offerte il sistema di crittografia AES a 256-bit per la protezione dei dati.

Restando in tema di innovazione applicata alle soluzioni per lo storage, lo scorso anno Lexar ha presentato la prima scheda SDXC da 1 TB.