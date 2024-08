Lexar, microSD 128 GB (100 MB/s) e adattatore: SUPER SCONTO

Lo sconto del 26% sulla microSD da 128 GB della serie Lexar 633x è l’affare che stavi aspettando per allungare le mani su un’unità tra le migliori del mercato. Le prestazioni sono da top di gamma, con una velocità fino a 100 MB/s per un trasferimento dati molto rapido e attese ridotte al minimo. Nella confezione è incluso l’adattatore SD che la rende compatibile con tutti i dispositivi in circolazione. Vediamo perché conviene approfittare della promozione di oggi, proposta da Amazon.

Affare microSD: Lexar 633x da 128 GB a -26%

È perfetta per ogni utilizzo, anche per l’archiviazione di contenuti in formato 4K: nello smartphone, nel tablet, all’interno di fotocamere, videocamere, droni, sistemi per la sorveglianza della casa, computer desktop e laptop, lettori multimediali e così via. Portala con te in vacanza per archiviare i ricordi di questa estate. Queste le specifiche tecniche, tratte dalla pagina dedicata.

Velocità fino a 100 MB/s;

classe 10;

tecnologia UHS-I;

V30, U3, A1.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 26% proposto in questo momento da Amazon (che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari) e acquista al prezzo finale di soli 13,99 euro la microSD da 128 GB della gamma Lexar 333x con adattatore SD incluso.

Approfitta dell’offerta e mettila subito nel carrello, prima di un quasi inevitabile sold out: per te c’è anche la consegna gratuita a domicilio prevista in un solo giorno se hai un abbonamento Prime attivo. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce promuovono l’articolo con un voto medio pari a 4,6/5 stelle.