LG, Digital Signage in una pellicola trasparente

LG la presenta come una rivoluzione del digital signage e le prerogative non mancano affinché di rivoluzione possa effettivamente trattarsi. LG Electronics, infatti, ha presentato LED Film Transparent (LAT14), qualcosa che può cambiare completamente le carte in tavola sia in termini di costi che di elasticità di applicazione.

LG, Digital Signage come una pellicola

Il gruppo spiega che il film è una vera e propria pellicola trasparente che può essere applicata su qualunque superficie in vetro grazie ad una superficie autoadesiva. L’alto grado di trasparenza (53%) raggiunto “può garantire una perfetta visibilità attraverso le superfici anche dopo la sua applicazione: una caratteristica che la rende particolarmente adatta alle vetrine di store, centri commerciali, aree espositive o showroom“. L’effetto scenico, insomma, può essere clamoroso, trasformando una vetrina o una installazione interna in qualcosa di dinamico, di grande impatto visivo.

La pellicola non teme neppure le curvature: fino ad un raggio di 2000R, sia in modalità concava che convessa, l’applicazione resta la medesima senza alcuna problematica.

I LED luminosi integrati nella pellicola, con un pitch da 14mm, e luminosità fino a 2.100 nit (cd/ m²) permettono la riproduzione di una straordinaria gamma di colori e di vivide forme in movimento (da loghi e pittogrammi fino a immagini più complesse o a interi video) così da comunicare contenuti e informazioni in modo efficace e sorprendente. Quando i LED vengono spenti, la pellicola di LG è praticamente impercettibile, tanto da fondersi completamente con la superficie su cui è applicata. Inoltre, utilizzando la soluzione Control Manager, è possibile regolare e impostare la luminosità a seconda dell’ora del giorno e gestire i contenuti in tempo reale.

La grande elasticità con cui può essere applicato il tutto rende il LED Film Transparent un vero e proprio strumento artistico in grado di liberare la creatività di brand e installatori, fino a poter stuzzicare nuove architetture per esposizioni e punti vendita. Le potenzialità sono enormi e il tutto può essere facilmente gestito con la piattaforma webOS smart signage di LG.