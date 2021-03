Il business di LG legato all’universo mobile potrebbe essere vicino al capolinea. È quanto riportano oggi le voci provenienti dalla Corea del Sud, dove la testata Dong-a Ilbo cita trattative non andate a buon fine per la cessione a terze parti. Sia la multinazionale tedesca Volkswagen sia il gruppo Vingroup JSC si sarebbero tirati indietro.

Rumor: LG sarebbe pronta a chiudere la divisione mobile

Potremmo dunque non vedere altri smartphone del marchio, uno di quelli che in passato hanno contribuito a rendere vivace il mercato, soprattutto nel segmento Android. Tra i progetti messi in campo ricordiamo la collaborazione diretta con Google per la realizzazione di alcuni modelli Nexus (predecessori degli attuali Pixel) particolarmente apprezzati: 4, 5 e 5X.

L’indiscrezione di oggi fa riferimento a una strada che sembra ormai purtroppo già segnata e all’intenzione di comunicare la dolorosa decisione ai dipendenti entro il mese di aprile. La speranza è ovviamente che, in caso di conferma, gli interessati possano trovare un nuovo impiego all’interno dell’azienda oppure altrove. Per ora il tutto è ufficialmente da etichettare come un rumor, dalla società non sono giunti commenti in merito.

Nel mese di gennaio il CEO di LG Eletronics aveva parlato di ogni possibilità al vaglio. Tra queste anche la cessione del business, ma i negoziati sembrano essere stati interrotti per ragioni che non sono state spiegate dalla fonte dell’indiscrezione odierna.